Messias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Messias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Messias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Messias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Messias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Messias

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Messias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Messias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Messias 3 Kasım 1994 tarihinde São Matheus şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Messias Rodrigues da Silva Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Messias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Winners Management yapmaktadır. Messias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Messias'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Messiasboyu ve yaşı kaç

Messias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Messias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Messias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Messias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2014 yılında América-MG

31 Ocak 2019 yılında Rio Ave FC

30 Temmuz 2020 yılında América-MG

24 Mart 2021 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

Messias kimdir

Messias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Messias şuan Santos FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Messias nereli

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