Manuel Capasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Capasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Capasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Capasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Capasso 19 Nisan 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Vicente Capasso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Capasso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Manuel Capasso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Capasso'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Manuel Capasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel Capasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manuel Capasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Capasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2019 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2019 yılında Platense

30 Haziran 2020 yılında Aldosivi

14 Ekim 2020 yılında Newell's

12 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

Manuel Capasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Capasso şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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