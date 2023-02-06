İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan 2 Temmuz 1997 tarihinde Rio das Pedras şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ivan Quaresma da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. İvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanquaresma1/

İvanboyu ve yaşı kaç

İvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2022 yılında Corinthians

19 Temmuz 2022 yılında Zenit

10 Ocak 2023 yılında Corinthians

13 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2023 yılında Corinthians

İvan kimdir

İvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

İvan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U23 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan nereli

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