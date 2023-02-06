Lucas Piton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Piton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Piton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Piton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Piton 9 Ekim 2000 tarihinde Jundiaí şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Piton Crivellaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Piton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gilvan Costa yapmaktadır. Lucas Piton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Piton'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lucas Piton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucaspiton_/

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Lucas Piton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Piton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Piton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Piton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Corinthians

1 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

Lucas Piton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Piton şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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