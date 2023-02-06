Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miranda 19 Ocak 2000 tarihinde Duque de Caxias şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus dos Santos Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miranda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miranda'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Miranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheusmiranda4/

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Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vasco da Gama

Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miranda şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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