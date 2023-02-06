Ze Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ze Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ze Vitor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ze Vitor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ze Vitor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ze Vitor

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ze Vitor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ze Vitor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ze Vitor 10 Haziran 2002 tarihinde Colorado şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Vitor Geminiano Cavalieri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ze Vitor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Ze Vitor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ze Vitor'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Ze Vitor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zevitor/

Ze Vitorboyu ve yaşı kaç

Ze Vitor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ze Vitor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Ze Vitor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ze Vitor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Vasco da Gama

Ze Vitor kimdir

Ze Vitor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ze Vitor şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paraná Soccer Technical Center (2016-2018), Paraná Clube (2017-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ze Vitor nereli

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