Hamad Al Dwsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Dwsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Dwsari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Dwsari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Dwsari 11 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Al-Dwsari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Dwsari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamad Al Dwsari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 4 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Dwsari'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Dwsari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Dwsari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Al Dwsari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Dwsari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2013 yılında Al-Orobah FC

20 Temmuz 2018 yılında Al-Adalah FC

12 Ocak 2020 yılında Al-Ain FC

4 Ekim 2020 yılında Khaleej

Hamad Al Dwsari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Dwsari şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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