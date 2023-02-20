Hasan Al Habib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Al Habib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Al Habib kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hasan Al Habib ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hasan Al Habib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Al Habib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hasan Al Habib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Al Habib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Al Habib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Al Habib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Al Habib 14 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسن الحبيب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Al Habib Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hasan Al Habib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 17 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hasan Al Habib'nin Al-Fateh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hasan Al Habib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Al Habib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Hasan Al Habib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Al Habib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Al-Adalah FC

1 Temmuz 2015 yılında Ettifaq FC

15 Temmuz 2019 yılında Al-Hazem

17 Eylül 2020 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2023 yılında Al-Fateh

Hasan Al Habib kimdir

Hasan Al Habib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Al Habib şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Hasan Al Habib Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 27 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hasan Al Habib nereli

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