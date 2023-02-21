Hazim Al Zahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazim Al Zahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazim Al Zahrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazim Al Zahrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazim Al Zahrani 23 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazim Al Zahrani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hazim Al Zahrani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hazim Al Zahrani'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hazim Al Zahrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazim Al Zahrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hazim Al Zahrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazim Al Zahrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Ittihad Club

3 Ağustos 2022 yılında Khaleej

Hazim Al Zahrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazim Al Zahrani şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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