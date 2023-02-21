Hazza Asseri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazza Asseri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazza Asseri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazza Asseri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazza Asseri 5 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazza Asseri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hazza Asseri'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hazza Asseri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazza Asseri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hazza Asseri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazza Asseri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazza Asseri şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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