Hossam Al Jadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossam Al Jadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossam Al Jadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossam Al Jadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossam Al Jadani 28 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossam Al Jadani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Khaleej futbol takımında oynamaktadır. Al-Khaleej takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Hossam Al Jadani'nin Al-Khaleej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hossam Al Jadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossam Al Jadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossam Al Jadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossam Al Jadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2013 yılında Najran SC

1 Temmuz 2014 yılında Khaleej

Hossam Al Jadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossam Al Jadani şuan Al-Khaleej takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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