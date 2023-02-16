Hugo Guillamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Guillamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Guillamon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Guillamon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Guillamon 31 Ocak 2000 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Guillamón Sanmartín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Guillamon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Hugo Guillamon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hugo Guillamon'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Guillamon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HGuillamon

http://www.instagram.com/hugoguillamon3/

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Hugo Guillamon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Guillamon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Guillamon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Guillamon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2018 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2020 yılında Valencia

Hugo Guillamon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Guillamon şuan Valencia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Hugo Guillamon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 15 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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