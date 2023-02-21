İbrahim Al Barakah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Barakah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Al Barakah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Al Barakah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Al Barakah 13 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da إبراهيم البركة / Ibrahim Ali Al-Barakah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Al Barakah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Al Barakah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Al Barakah'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Al Barakah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Al Barakah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Al Barakah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Al Barakah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Taawon

21 Temmuz 2019 yılında Al-Bukiryah FC

15 Eylül 2020 yılında Damac FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Hazem

14 Eylül 2021 yılında Al-Fayha

İbrahim Al Barakah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Al Barakah şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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