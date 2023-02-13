İnigo Eguaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İnigo Eguaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İnigo Eguaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İnigo Eguaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İnigo Eguaras 7 Mart 1992 tarihinde Antsoain şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iñigo Eguaras Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İnigo Eguaras Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jesus Medina Martin yapmaktadır. İnigo Eguaras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İnigo Eguaras'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İnigo Eguaras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eguaras16/

İnigo Eguaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İnigo Eguaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İnigo Eguaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İnigo Eguaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2011 yılında Bilbao Athletic

2 Temmuz 2014 yılında CE Sabadell

17 Temmuz 2015 yılında CD Mirandés

1 Temmuz 2017 yılında Real Zaragoza

21 Ocak 2022 yılında UD Almería

İnigo Eguaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İnigo Eguaras şuan UD Almería takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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