Srdjan Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Srdjan Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Srdjan Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Srdjan Babic 22 Nisan 1996 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Срђан Бабић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Srdjan Babic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Srdjan Babic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Srdjan Babic'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Srdjan Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Srdjan Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Srdjan Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Srdjan Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vojvodina U15

1 Temmuz 2012 yılında Vojvodina U17

1 Temmuz 2013 yılında Vojvodina U19

1 Şubat 2014 yılında Vojvodina

8 Temmuz 2015 yılında Real Sociedad B

31 Ağu 2016 yılında Reus Deportiu

30 Haziran 2017 yılında Sociedad

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2018 yılında Sociedad

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız

31 Ağu 2020 yılında Famalicão

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

30 Ağu 2021 yılında UD Almería

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2022 yılında UD Almería

Srdjan Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Srdjan Babic şuan UD Almería takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Srdjan Babic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Borac Banja Luka (2001-2011), FK Vojvodina Novi Sad (2011-2014)

Sırbistan takımında 15 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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