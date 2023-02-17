Jacob Blach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Blach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jacob Blach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jacob Blach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jacob Blach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Blach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Blach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Blach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Blach 19 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Blach Nielsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Blach Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacob Blach, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jacob Blach'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Blachboyu ve yaşı kaç

Jacob Blach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Blach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jacob Blach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Blach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NFC U19

1 Ağu 2020 yılında Nyköbing FC

Jacob Blach kimdir

Jacob Blach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Blach şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toreby-Grænge Boldklub

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Jacob Blach nereli

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