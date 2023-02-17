Valon Ljuti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valon Ljuti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valon Ljuti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valon Ljuti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valon Ljuti 28 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valon Ljuti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Valon Ljuti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valon Ljuti'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valon Ljuti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valon Ljuti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valon Ljuti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valon Ljuti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında B.93 U19

1 Temmuz 2009 yılında B.93 II

1 Temmuz 2010 yılında B.93

17 Temmuz 2012 yılında Brönshöj BK

1 Temmuz 2014 yılında Lyngby BK

31 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

18 Eylül 2015 yılında FC Roskilde

7 Eylül 2018 yılında Fremad Amager

12 Ağu 2020 yılında HB Köge

30 Haziran 2021 yılında Fremad Amager

22 Temmuz 2021 yılında Nyköbing FC

Valon Ljuti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valon Ljuti şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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