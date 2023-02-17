Willads Delvin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willads Delvin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willads Delvin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willads Delvin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willads Delvin 2 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Willads Blaxkjær Delvin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willads Delvin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHM Football yapmaktadır. Willads Delvin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Willads Delvin'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Willads Delvin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willads Delvin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Willads Delvin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willads Delvin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK U19

1 Eylül 2020 yılında Lyngby BK

3 Eylül 2021 yılında Nyköbing FC

Willads Delvin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willads Delvin şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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