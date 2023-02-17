Victor Christiansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Christiansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Christiansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Christiansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Christiansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Christiansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Christiansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Christiansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Christiansson 18 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Christiansson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Denmark yapmaktadır. Victor Christiansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 24 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Victor Christiansson'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Christianssonboyu ve yaşı kaç

Victor Christiansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Christiansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Christiansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Christiansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Malmö U19

1 Ocak 2018 yılında Värnamo

1 Ağu 2018 yılında BK Frem

24 Ağu 2020 yılında Nyköbing FC

Victor Christiansson kimdir

Victor Christiansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Christiansson şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BK Näset, Malmö FF (-2017)

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Victor Christiansson nereli

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