Joao Carlos Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Carlos Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Carlos Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Carlos Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Carlos Teixeira 18 Ocak 1993 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Carlos Vilaça Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Carlos Teixeira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Joao Carlos Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Carlos Teixeira'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Carlos Teixeira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Joao_Teixeira17

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http://www.instagram.com/joao.teixeira.8/

http://www.facebook.com/Joaocvilaca8/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Joao Carlos Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Carlos Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joao Carlos Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Carlos Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Sporting Alt.

1 Temmuz 2007 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2008 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2010 yılında Sporting U19

31 Ocak 2012 yılında Liverpool Res.

10 Eylül 2013 yılında Brentford

8 Ekim 2013 yılında Liverpool U21

15 Ağustos 2014 yılında Brighton

31 Mayıs 2015 yılında Liverpool U21

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto

31 Ağustos 2017 yılında SC Braga

30 Haziran 2018 yılında FC Porto

26 Temmuz 2018 yılında Vit. Guimarães

4 Eylül 2020 yılında Feyenoord

31 Ocak 2022 yılında Famalicão

1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

Joao Carlos Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Carlos Teixeira şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joao Carlos Teixeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Braga (2003–2004), Sporting CP (2004-1/2012)

Portekiz U21 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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