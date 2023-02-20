Job Sadovnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Job Sadovnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Job Sadovnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Job Sadovnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Job Sadovnik 8 Ağustos 2000 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Job Sadovnik Arizala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Job Sadovnik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Job Sadovnik'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Job Sadovnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Job Sadovnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Job Sadovnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Job Sadovnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CBJ Cali

Job Sadovnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Job Sadovnik şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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