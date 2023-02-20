Joel Mugisha Mvuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Mugisha Mvuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Mugisha Mvuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Mugisha Mvuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Mugisha Mvuka 12 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Mugisha Mvuka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Joel Mugisha Mvuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Mugisha Mvuka'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Mugisha Mvuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Mugisha Mvuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joel Mugisha Mvuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Mugisha Mvuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2020 yılında Asane Fotball

2 Ağustos 2021 yılında Bodø/Glimt

31 Ocak 2023 yılında FC Lorient

31 Ocak 2023 yılında Bodø/Glimt

30 Haziran 2023 yılında FC Lorient

Joel Mugisha Mvuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Mugisha Mvuka şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Joel Mugisha Mvuka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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