Johnny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnny 20 Eylül 2001 tarihinde Denville, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Lucas de Souza Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnny Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS Football yapmaktadır. Johnny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Johnny'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johnny Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johnny_l01/

Johnny Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johnny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Johnny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Internacional

Johnny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnny şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Johnny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 15 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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