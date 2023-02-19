Jordy Ararat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordy Ararat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordy Ararat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordy Ararat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordy Ararat 3 Ocak 1996 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ermenistan,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ժորդի Ժոաո Մոնրոյ Արարատ/Jordy João Monroy Ararat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordy Ararat Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Jordy Ararat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jordy Ararat'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jordy Ararat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordy Ararat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordy Ararat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordy Ararat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Boyacá Chicó

21 Temmuz 2020 yılında FC Noah

19 Temmuz 2022 yılında Indep. Medellín

Jordy Ararat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordy Ararat şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jordy Ararat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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