Juan Larrahondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Larrahondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Larrahondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Larrahondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Larrahondo 7 Ocak 2003 tarihinde Los Andes şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Daniel Larrahondo Cordoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Larrahondo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Juan Larrahondo'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Larrahondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Larrahondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Larrahondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Larrahondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Larrahondo şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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