Keidi Bare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keidi Bare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keidi Bare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keidi Bare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keidi Bare 28 Ağu 1997 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keidi Bare Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Keidi Bare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Keidi Bare'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Keidi Bare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keidi.bare/

Keidi Bare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Keidi Bare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Keidi Bare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keidi Bare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Aralık 2013 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid B

31 Ağu 2018 yılında A. Malagueño

1 Ocak 2019 yılında Málaga CF

22 Eylül 2020 yılında Espanyol

Keidi Bare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keidi Bare şuan Espanyol takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Keidi Bare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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