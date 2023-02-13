Joan Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Garcia 4 Mayıs 2001 tarihinde Sallent de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joan García Pons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Garcia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Joan Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Garcia'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joan Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__joangarcia/

Joan Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joan Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2018 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2021 yılında Espanyol

Joan Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Garcia şuan Espanyol takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Joan Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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