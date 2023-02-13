Martin Braithwaite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Braithwaite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Braithwaite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Braithwaite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Braithwaite 5 Haziran 1991 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martin Christensen Braithwaite şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Braithwaite Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Martin Braithwaite, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Braithwaite'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Braithwaite Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MartinBraith

http://www.instagram.com/braithwaite_no1/?hl=es

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http://www.facebook.com/martinbraithwaiteofficial

Martin Braithwaite Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Braithwaite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Braithwaite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Braithwaite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FCM Altyapı

1 Ocak 2008 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2009 yılında Esbjerg fB

16 Ağu 2013 yılında Toulouse

13 Temmuz 2017 yılında Middlesbrough

31 Ocak 2018 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2018 yılında Middlesbrough

3 Ocak 2019 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Middlesbrough

25 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

20 Şubat 2020 yılında Barcelona

1 Eylül 2022 yılında Espanyol

Martin Braithwaite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Braithwaite şuan Espanyol takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Braithwaite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saedding-Guldager IF

Danimarka takımında 9 numaralı formasıyla 5 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 10 gol atmıştır.

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