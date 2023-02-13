Aleix Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleix Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleix Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleix Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleix Vidal 21 Ağu 1989 tarihinde Valls şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aleix Vidal Parreu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleix Vidal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Aleix Vidal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Aleix Vidal'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleix Vidal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/av22oficial/

Aleix Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aleix Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleix Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleix Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2003 yılında CF Reus Deporti

1 Temmuz 2003 yılında Gimnàstic de Ta

1 Temmuz 2004 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2005 yılında Gimnàstic de Ta

1 Temmuz 2006 yılında Reus D. Juv. A

1 Temmuz 2007 yılında Esp. Juvenil A

2 Temmuz 2007 yılında CF Damm Altyapı

30 Haziran 2008 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2008 yılında RCD Espanyol B

1 Ağu 2008 yılında Panthrakikos

30 Haziran 2009 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2009 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Temmuz 2010 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2011 yılında UD Almería B

1 Ağu 2011 yılında UD Almería

1 Temmuz 2014 yılında Sevilla

1 Temmuz 2015 yılında Barcelona

4 Ağu 2018 yılında Sevilla

28 Temmuz 2019 yılında Alavés

20 Temmuz 2020 yılında Sevilla

18 Ağu 2021 yılında Espanyol

Aleix Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleix Vidal şuan Espanyol takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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