Dani Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dani Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dani Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dani Gomez 30 Temmuz 1998 tarihinde Alcorcón şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Gómez Alcón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dani Gomez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Dani Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dani Gomez'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dani Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dani9gomez/

Dani Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dani Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dani Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dani Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2017 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2019 yılında Real

15 Temmuz 2019 yılında CD Tenerife

21 Temmuz 2020 yılında Real

4 Ağu 2020 yılında Levante

22 Ağu 2022 yılında Espanyol

30 Haziran 2023 yılında Levante

Dani Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dani Gomez şuan Espanyol takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dani Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Estudiantes Alcorcón (2003-2009)A. D. Alcorcón (2009-2011)

İspanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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