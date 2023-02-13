Simo Keddari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Keddari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simo Keddari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simo Keddari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simo Keddari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simo Keddari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simo Keddari

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simo Keddari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simo Keddari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simo Keddari 3 Şubat 2005 tarihinde Terrassa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wassim Keddari Boulif şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simo Keddari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simo Keddari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Simo Keddari'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Simo Keddariboyu ve yaşı kaç

Simo Keddari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simo Keddari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Simo Keddari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simo Keddari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Esp. Juvenil A

1 Aralık 2021 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2022 yılında Espanyol

Simo Keddari kimdir

Simo Keddari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simo Keddari şuan Espanyol takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Simo Keddari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U18 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simo Keddari nereli

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