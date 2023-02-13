Fernando Calero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Calero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Calero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Calero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Calero 14 Eylül 1995 tarihinde Boecillo (Valladolid) şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Calero Villa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Calero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRHfutbol yapmaktadır. Fernando Calero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 9 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Fernando Calero'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando Calero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fcalero5/

Fernando Calero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Calero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Calero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Calero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2016 yılında R. Valladolid B

8 Ağu 2017 yılında Real Valladolid

9 Ağu 2019 yılında Espanyol

Fernando Calero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Calero şuan Espanyol takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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