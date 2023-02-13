Nico Melamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nico Melamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nico Melamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nico Melamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nico Melamed 11 Nisan 2001 tarihinde Castelldefels şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nicolás Melamed Ribaudo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nico Melamed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KIN Partners yapmaktadır. Nico Melamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Nico Melamed'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nico Melamed Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nicomr_

http://www.instagram.com/nicomr10/

Nico Melamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nico Melamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nico Melamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nico Melamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2018 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında RCD Espanyol B

1 Ağu 2020 yılında Espanyol

Nico Melamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nico Melamed şuan Espanyol takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Nico Melamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.