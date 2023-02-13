Fernando Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Pacheco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fernando Pacheco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Pacheco 18 Mayıs 1992 tarihinde Badajoz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Pacheco Flores şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Pacheco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Fernando Pacheco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fernando Pacheco'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fernando Pacheco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/92pacheco?lang=de

Fernando Pachecoboyu ve yaşı kaç

Fernando Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2013 yılında RM Kastilya

13 Ağu 2014 yılında Real

7 Ağu 2015 yılında Alavés

10 Ağu 2022 yılında UD Almería

31 Ocak 2023 yılında Espanyol

Fernando Pacheco kimdir

Fernando Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Pacheco şuan Espanyol takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

C. D. Obandino, Flecha Negra

Fernando Pacheco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fernando Pacheco nereli

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