Ronael Pierre Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronael Pierre Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronael Pierre Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronael Pierre Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronael Pierre Gabriel 13 Haziran 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ronaël Julien Pierre-Gabriel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronael Pierre Gabriel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Football yapmaktadır. Ronael Pierre Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronael Pierre Gabriel'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronael Pierre Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronael_pierreg/

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Ronael Pierre Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronael Pierre Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ronael Pierre Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronael Pierre Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Étienne

9 Temmuz 2018 yılında Monaco

1 Temmuz 2019 yılında Mainz

15 Temmuz 2020 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2022 yılında Mainz

23 Temmuz 2022 yılında R. Strasbourg

17 Ocak 2023 yılında Mainz

18 Ocak 2023 yılında Espanyol

30 Haziran 2023 yılında Mainz

Ronael Pierre Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronael Pierre Gabriel şuan Espanyol takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ronael Pierre Gabriel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Parisienne (2006-2008), US Chevrières (2008-2012), CFFP (2012-2014), AS Saint-Étienne (2014-2015)

Fransa U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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