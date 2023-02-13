Sergi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergi Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sergi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergi Gomez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Gomez 28 Mart 1992 tarihinde Arenys de Mar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergi Gómez Solà şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Player Management yapmaktadır. Sergi Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergi Gomez'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergi Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gomez_sergi

http://www.instagram.com/sergigomez/

Sergi Gomezboyu ve yaşı kaç

Sergi Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergi Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Barça U16

1 Temmuz 2008 yılında Barça U18

1 Temmuz 2009 yılında Barça U19

1 Ocak 2010 yılında Barça Atlètic

1 Temmuz 2014 yılında Celta Vigo

25 Temmuz 2018 yılında Sevilla

28 Temmuz 2021 yılında Espanyol

Sergi Gomez kimdir

Sergi Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Gomez şuan Espanyol takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Canet de Mar (-2004)

Sergi Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergi Gomez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Randy Nteka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randy Nteka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Randy Nteka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Randy Nteka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Trejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Trejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Trejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Trejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Unai Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Unai Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Unai Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santi Comesana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santi Comesana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santi Comesana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santi Comesana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?