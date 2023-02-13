Sergi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Gomez 28 Mart 1992 tarihinde Arenys de Mar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergi Gómez Solà şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Player Management yapmaktadır. Sergi Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergi Gomez'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergi Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gomez_sergi

http://www.instagram.com/sergigomez/

Sergi Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergi Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Barça U16

1 Temmuz 2008 yılında Barça U18

1 Temmuz 2009 yılında Barça U19

1 Ocak 2010 yılında Barça Atlètic

1 Temmuz 2014 yılında Celta Vigo

25 Temmuz 2018 yılında Sevilla

28 Temmuz 2021 yılında Espanyol

Sergi Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Gomez şuan Espanyol takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergi Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Canet de Mar (-2004)

İspanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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