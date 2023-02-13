Adria Pedrosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adria Pedrosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adria Pedrosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adria Pedrosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adria Pedrosa 13 Mayıs 1998 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrià Giner Pedrosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adria Pedrosa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM10 SPORT yapmaktadır. Adria Pedrosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adria Pedrosa'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adria Pedrosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adripedrosa_/

Adria Pedrosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adria Pedrosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adria Pedrosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adria Pedrosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2015 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2017 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2019 yılında Espanyol

Adria Pedrosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adria Pedrosa şuan Espanyol takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adria Pedrosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UE Castelldefels (2004–2009)Gavà (2009–2014)

İspanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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