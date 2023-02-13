Ruben Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Sanchez 4 Şubat 2001 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rubén Sánchez Sáez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Sanchez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OKON yapmaktadır. Ruben Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Sanchez'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ruben Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2019 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2022 yılında Espanyol

Ruben Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Sanchez şuan Espanyol takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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