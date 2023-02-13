Brian Olivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Olivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brian Olivan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brian Olivan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brian Olivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Olivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brian Olivan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Olivan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Olivan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Olivan 1 Nisan 1994 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Oliván Herrero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Olivan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Brian Olivan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brian Olivan'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Brian Olivan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BrianOlivan

http://www.instagram.com/brianolivan/

Brian Olivanboyu ve yaşı kaç

Brian Olivan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brian Olivan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brian Olivan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Olivan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barça U18

1 Temmuz 2011 yılında Barça U19

25 Ağu 2013 yılında Braga B

1 Ocak 2014 yılında CSKA Sofya

23 Temmuz 2014 yılında R. Valladolid B

2 Temmuz 2015 yılında Granada B

23 Ağu 2016 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2017 yılında Granada B

1 Temmuz 2017 yılında Cádiz CF

2 Eylül 2019 yılında Girona FC

24 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

9 Eylül 2020 yılında Mallorca

1 Temmuz 2022 yılında Espanyol

Brian Olivan kimdir

Brian Olivan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Olivan şuan Espanyol takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brian Olivan nereli

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