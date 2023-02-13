Jose Carlos Lazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Carlos Lazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Carlos Lazo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Carlos Lazo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Carlos Lazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Carlos Lazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Carlos Lazo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Carlos Lazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Carlos Lazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Carlos Lazo 16 Şubat 1996 tarihinde Sanlúcar de Barrameda şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Carlos Lazo Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Carlos Lazo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Jose Carlos Lazo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Carlos Lazo'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Jose Carlos Lazo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jcarloslazo/

Jose Carlos Lazoboyu ve yaşı kaç

Jose Carlos Lazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Carlos Lazo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Carlos Lazo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Carlos Lazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

31 Ağu 2016 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

27 Temmuz 2017 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

12 Temmuz 2018 yılında Getafe

6 Ağu 2018 yılında CD Lugo

30 Haziran 2019 yılında Getafe

20 Ağu 2019 yılında UD Almería

30 Haziran 2020 yılında Getafe

1 Temmuz 2020 yılında UD Almería

24 Ağu 2022 yılında Espanyol

Jose Carlos Lazo kimdir

Jose Carlos Lazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Carlos Lazo şuan Espanyol takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Carlos Lazo nereli

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