Jose Gragera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Gragera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Gragera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Gragera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Gragera 14 Mayıs 2000 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Gragera Amado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Gragera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Jose Gragera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jose Gragera'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Jose Gragera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josegragera/

Jose Gragera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jose Gragera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Gragera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Gragera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Sporting B

1 Ağu 2020 yılında Sporting Gijón

31 Ocak 2023 yılında Espanyol

Jose Gragera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Gragera şuan Espanyol takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jose Gragera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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