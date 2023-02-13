Sergi Darder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Darder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Darder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Darder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Darder 22 Aralık 1993 tarihinde Artà şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergi Darder Moll şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Darder Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Sergi Darder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sergi Darder'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sergi Darder Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SergiDarder

http://www.instagram.com/sergidarder/

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Sergi Darder Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Darder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergi Darder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Darder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2011 yılında RCD Espanyol B

14 Temmuz 2012 yılında A. Malagueño

1 Temmuz 2013 yılında Málaga CF

29 Ağu 2015 yılında Olimpik Lyon

31 Ağu 2017 yılında Espanyol

30 Haziran 2018 yılında Olimpik Lyon

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol

Sergi Darder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Darder şuan Espanyol takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergi Darder Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CE Artà (1996–1997), CD Manacor (1997–2007)

İspanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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