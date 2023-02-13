Cesar Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Montes 24 Şubat 1997 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Meksika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı César Jasib Montes Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Montes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Cesar Montes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cesar Montes'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Cesar Montes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CJasib

http://www.instagram.com/cjasib/

Cesar Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cesar Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cesar Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Monterrey U17

1 Ocak 2015 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2015 yılında Monterrey

1 Ocak 2023 yılında Espanyol

Cesar Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Montes şuan Espanyol takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Cesar Montes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 3 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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