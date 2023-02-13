Edu Exposito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edu Exposito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edu Exposito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edu Exposito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edu Exposito 1 Ağu 1996 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Expósito Jaén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edu Exposito Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Edu Exposito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Edu Exposito'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Edu Exposito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EduExposito

http://www.instagram.com/eduexposito/

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Edu Exposito Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edu Exposito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edu Exposito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edu Exposito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Damm U19

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2018 yılında Dep. La Coruña

13 Temmuz 2019 yılında Eibar

8 Ağu 2022 yılında Espanyol

Edu Exposito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edu Exposito şuan Espanyol takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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