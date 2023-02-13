Alvaro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Fernandez 13 Nisan 1998 tarihinde Arnedo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Fernández Llorente şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Fernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Alvaro Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Fernandez'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaroferllo/

Alvaro Fernandezboyu ve yaşı kaç

Alvaro Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Osasuna Prom

11 Temmuz 2017 yılında Monaco B

7 Ağu 2018 yılında Extremadura

30 Haziran 2019 yılında Monaco B

1 Temmuz 2019 yılında SD Huesca

17 Ağu 2021 yılında Brentford

30 Haziran 2022 yılında SD Huesca

31 Ağu 2022 yılında Espanyol

30 Haziran 2023 yılında SD Huesca

Alvaro Fernandez kimdir

Alvaro Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Fernandez şuan Espanyol takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Alvaro Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 1 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alvaro Fernandez nereli

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