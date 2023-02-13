Omar El Hilali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Hilali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar El Hilali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar El Hilali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar El Hilali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar El Hilali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omar El Hilali

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar El Hilali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar El Hilali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar El Hilali 12 Eylül 2003 tarihinde L'Hospitalet de Llobregat şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fas,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Omar El Hilali / عمر الهلالي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar El Hilali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Omar El Hilali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omar El Hilali'nin Espanyol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar El Hilali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omar_hilali09/?hl=es

Omar El Hilaliboyu ve yaşı kaç

Omar El Hilali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Omar El Hilali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar El Hilali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar El Hilali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2022 yılında Espanyol

Omar El Hilali kimdir

Omar El Hilali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar El Hilali şuan Espanyol takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Santa Eulalia (-2016)

Omar El Hilali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U20 takımında 2 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Omar El Hilali nereli

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