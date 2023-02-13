Leandro Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Cabrera 17 Haziran 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Uruguay,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leandro Daniel Cabrera Sasía şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Cabrera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Leandro Cabrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 20 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Leandro Cabrera'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leandro Cabrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lelecabrera4/

Leandro Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leandro Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leandro Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Defensor

16 Temmuz 2009 yılında Atlético Madrid

14 Ağu 2010 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2011 yılında Atlético Madrid

31 Ağu 2011 yılında CD Numancia

30 Haziran 2012 yılında Atlético Madrid

2 Ağu 2012 yılında Hércules CF

30 Haziran 2013 yılında Atlético Madrid

2 Eylül 2013 yılında RM Kastilya

12 Ağu 2014 yılında Real Zaragoza

14 Temmuz 2017 yılında Crotone

15 Ocak 2018 yılında Getafe

30 Haziran 2018 yılında Crotone

5 Temmuz 2018 yılında Getafe

20 Ocak 2020 yılında Espanyol

Leandro Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Cabrera şuan Espanyol takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Leandro Cabrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.