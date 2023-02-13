Denis Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Suarez 6 Ocak 1994 tarihinde Salceda de Caselas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Denis Suárez Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Suarez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Denis Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Suarez'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Suarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DenisSuarez6

http://https:www.facebook.comdenisuarezoficial

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Denis Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denis Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Denis Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2011 yılında Man City U18

1 Temmuz 2012 yılında Man City U21

22 Ağu 2013 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2014 yılında Barcelona

2 Temmuz 2014 yılında Sevilla

28 Ağu 2015 yılında Barcelona

29 Ağu 2015 yılında Villarreal

4 Temmuz 2016 yılında Barcelona

31 Ocak 2019 yılında Arsenal

30 Haziran 2019 yılında Barcelona

1 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo

31 Ocak 2023 yılında Espanyol

30 Haziran 2023 yılında Celta Vigo

Denis Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Suarez şuan Espanyol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denis Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Porriño Industrial FC (-2009)

İspanya takımında 8 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 4 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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