Oscar Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oscar Gil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oscar Gil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oscar Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Gil

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Gil 26 Nisan 1998 tarihinde Elche şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óscar Gil Regaño şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Gil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Oscar Gil, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Oscar Gil'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oscar Gilboyu ve yaşı kaç

Oscar Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oscar Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oscar Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2019 yılında Elche CF

7 Eylül 2020 yılında Espanyol

Oscar Gil kimdir

Oscar Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Gil şuan Espanyol takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Oscar Gil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 22 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Oscar Gil nereli

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