Joselu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joselu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joselu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joselu 27 Mart 1990 tarihinde Stuttgart şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Luis Mato Sanmartín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joselu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRHfutbol yapmaktadır. Joselu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joselu'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joselu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JoseluMato9

http://instagram.com/joselumato

http://www.facebook.com/Joselu.Mato.Official?fref=pb&hc_location=profile_b

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Joselu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joselu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joselu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joselu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Celta Vigo B

1 Ocak 2009 yılında Celta Vigo

30 Ağu 2009 yılında RM Kastilya

31 Ağu 2009 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2010 yılında RM Kastilya

8 Ağu 2012 yılında Hoffenheim

2 Temmuz 2013 yılında E. Frankfurt

30 Haziran 2014 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2014 yılında Hannover

1 Temmuz 2015 yılında Stoke

31 Ağu 2016 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2017 yılında Stoke

16 Ağu 2017 yılında Newcastle

15 Temmuz 2019 yılında Alavés

1 Temmuz 2022 yılında Espanyol

Joselu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joselu şuan Espanyol takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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